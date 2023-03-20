В «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ: «Пока что он не обращался в клуб»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Неманья Главчича, который заявил о желании получить российский паспорт.

«Неманья Главчич уже больше года находится в команде и за это время успел неплохо освоиться в российском чемпионате. До недавнего времени он был единственным сербом среди футболистов «Химок», в зимнее трансферное окно мы усилились качественными игроками: трое из них — сербы. Неманья помогает своим новым партнерам по команде адаптироваться. Если игроку понадобиться помощь в оформлении российского паспорта, юристы клуба конечно помогут. Пока что Главчич не обращался в клуб с просьбой получить паспорт Российской Федерации», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее футболист рассказал об изучении русского языка.

Полузащитник «Химок» Главчич: «Русские и сербы — братья на века! Хочу получить российский паспорт»