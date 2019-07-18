Мирзов в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком"

Как стало известно "СЭ", "Спартак" в ближайшее время объявит о подписании контракта с полузащитником Резиуаном Мирзовым. Соглашение с 26-летним российским футболистом будет рассчитано на три года.

Мирзов является игроком "Ростова". В прошлом сезоне хавбек играл на правах аренды за "Арсенал", где провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

В тульской команде хавбек пересекся с нынешним главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым.

Ранее также сообщалось об интересе к Мирзову со стороны того же "Арсенала" и "Краснодара". (Вячеслав Короткин)

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