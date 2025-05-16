Минспорт предложил ввести карту болельщика на матчах Суперкубка России

Министерство спорта считает необходимым введение карты болельщика на посещение Суперкубка России по футболу и подготовило соответствующий проект распоряжения правительства РФ.

«Дополнить перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, пунктом следующего содержания: «Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Суперкубок», — приводит ТАСС текст документа.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» назвал маловероятным введение паспорта болельщика на матчах FONBET Кубка и OLIMPBET Суперкубка России в ближайшее время.

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.