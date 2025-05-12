Футбол
12 мая, 10:48

В Госдуме РФ назвали маловероятным введение FAN ID на матчах Кубка и Суперкубка России в ближайшее время

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах Fonbet Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Я не получал данного письма и ничего о нем не слышал. Это неподтвержденная информация. Для того чтобы принять карту болельщика на матчах кубка Росси Путь РПЛ и Суперкубка России, нужно пройти серьезную процедуру. Мне кажется, что в ближайшее время такую меру никто вводить не будет. Все прекрасно понимаю, что FAN ID — это крайняя мера, которая была введена на определенные соревнования в определенных видах спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.

Футбол
Дмитрий Свищев
  • Andrey Kozlov

    Минусы FanID для российского футбола в целом и экономики небогатых (а таких большинство) клубов в частности хорошо известны. Учёт части активных болельщиков сделан - они уже в базе данных правоохранительных органов, остальных можно определить при преобретении билетов по паспорту. Госдуме, если неймётся, лучше ввести FanID для мероприятий в закрытых больших помещениях -там последствия паники опаснее.

    12.05.2025

  • Gagiga

    Отмените же этот бред!

    12.05.2025

  • Borg-se

    на матчах кубка Росси ===== Исправьте.

    12.05.2025

  • shpasic

    а в чём отличие матчей кубка России от матчей чемпионата, что на одних нужен FanID, а на других - нет? разве клубы не наказывают за поведение болельщиков в матчах кубка?

    12.05.2025

  • фанат

    Похоже крышлу окончательно снесло всем и без возможности восстановления.

    12.05.2025

