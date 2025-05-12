В Госдуме РФ назвали маловероятным введение FAN ID на матчах Кубка и Суперкубка России в ближайшее время

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах Fonbet Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Я не получал данного письма и ничего о нем не слышал. Это неподтвержденная информация. Для того чтобы принять карту болельщика на матчах кубка Росси Путь РПЛ и Суперкубка России, нужно пройти серьезную процедуру. Мне кажется, что в ближайшее время такую меру никто вводить не будет. Все прекрасно понимаю, что FAN ID — это крайняя мера, которая была введена на определенные соревнования в определенных видах спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.