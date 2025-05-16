Гендиректор «Крыльев»: «Детектор лжи, встречи с экстрасенсами и расклады таро — каждый выбирает свой путь и чему верить»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал информацию о проверке игроков команды на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что сразу нескольких футболистов «Крыльев Советов» планируют отправить на детектор лжи после матча с «Пари НН».

«Детектор лжи, сдача анализов на допинг, сеансы с терапевтами и встречи с экстрасенсами, проверка совместимости гороскопов и, конечно, расклады таро — каждый выбирает свой путь и чему верить», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.