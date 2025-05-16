Победивший рак подросток провел тренировку с «Факелом»

Участником тренировки «Факела» стал победивший рак Арсений Иконников, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Он был совсем маленьким, когда врачи обнаружили онкологическое заболевание и Арсений начал тяжелое длительное лечение.

В прошлом году наши футболисты приходили в онкогематологическое отделение химиотерапии областной детской клинической больницы, где познакомились с Иконниковым.

Парень боролся с болезнью и победил — сейчас подопечному фонда «ДоброСвет» 13 лет, он ходит на матчи «Факела», сам увлекается футболом, выходя на поле на позиции защитника.

На этой неделе Арсений познакомился с игроками воронежской команды, в частности, вратарем Александром Беленовым и капитаном Ираклием Квеквескири, осмотрел медицинский центр клуба, провел вместе с футболистами занятие в тренажерном зале и поиграл на поле.

А в раздевалке основного состава появился именной шкафчик Арсения, также он получил форму с любимым номером 34.