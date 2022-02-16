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Сегодня, 16:16

Стало известно, на какой срок Ерохин продлит контракт с «Зенитом»

Российский полузащитник Александр Ерохин продлит контракт с «Зенитом»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Александр Ерохин в ближайшее время продлит контракт с «Зенитом». Новое соглашение 32-летнего российского футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до 2024 года.

Нынешний контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2022-го.

В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

Ранее Ерохин выступал за «Ростов», «Урал», «Краснодар» и другие клубы.

Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

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Спартак

 10 1 2
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