Стало известно, на какой срок Ерохин продлит контракт с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Александр Ерохин в ближайшее время продлит контракт с «Зенитом». Новое соглашение 32-летнего российского футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до 2024 года.

Нынешний контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2022-го.

В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

Ранее Ерохин выступал за «Ростов», «Урал», «Краснодар» и другие клубы.