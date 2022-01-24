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Сегодня, 19:00

Смолов связывает проблемы «Локомотива» со сменой главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о проблемах, которые возникли в «Локомотиве» по ходу сезона.

— Следили ли вы за игрой «Динамо» в этом сезоне?

— По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне. В принципе уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела свое лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице не случайно, — цитирует Смолова сайт бело-голубых.

— «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?

— Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

Марко Николич работал главным тренером «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России сезона-2020/21. По ходу нынешнего сезона серба на посту главного тренера сменил немец Маркус Гисдоль.

Источник: https://fcdm.ru/news/fyodor-smolov-est-oshhushhenie-cto-vernulsya-domoi
Федор Смолов
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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27.02 19:00
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