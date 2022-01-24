Смолов связывает проблемы «Локомотива» со сменой главного тренера

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о проблемах, которые возникли в «Локомотиве» по ходу сезона.

— Следили ли вы за игрой «Динамо» в этом сезоне?

— По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне. В принципе уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела свое лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице не случайно, — цитирует Смолова сайт бело-голубых.

— «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?

— Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

Марко Николич работал главным тренером «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России сезона-2020/21. По ходу нынешнего сезона серба на посту главного тренера сменил немец Маркус Гисдоль.