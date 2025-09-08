Фотограф «Спартака» Ступников умер на 41-м году жизни

«Спартак» сообщил о смерти клубного фотографа Александра Ступникова.

Ему было 40 лет.

«Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши.

Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова.

Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг», — говорится в сообщении.