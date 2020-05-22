Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что его команда должна бороться за место в тройке в РПЛ, а также цепляться за Лигу чемпионов.

— Вопрос следующий: какие задачи ставить? И куда идти? — сказал Кикнадзе. — При том бюджете, который мы имеем, очевидно, что мы обязаны бороться минимум за место в тройке. А в Лиге чемпионов обязательно надо бороться. При этом тоже надо учесть, что нельзя смотреть только на сегодняшний момент. Почему мы принимает четырехлетнюю стратегию? 20 процентов бюджета клуба — это еврокубки. За последние два года. Но ведь формат еврокубков в 2024 году поменяется. Произойдет серьезное смещение в сторону богатых клубов. Либо мы вскочим на площадку уходящего поезда и зацепимся за европейские бюджеты, либо нам суждено всю жизнь плясать в лучшем случае в Лиге Европы или в новом формате Лиги конфедераций, которая планирует стартовать в следующем году.