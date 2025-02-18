Депутат Свищев заявил, что легкая атлетика в России популярнее футбола

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что легкая атлетика в России является самым массовым видом спорта.

По словам депутата, легкая атлетика является более массовым видом спорта благодаря доступности, а футбола сейчас недостаточно площадок и квалифицированных кадров для развития игры.

«На сегодняшний день футбол уже не самый массовый вид спорта в России. Я смотрел сводки — легкая атлетика и даже волейбол обошли футбол. Сейчас легкая атлетика в пике популярности — куда ни придешь, все куда-то бегут. И на подготовленных площадках, и в парках, и по дорогам, и по тропинкам. Этому можно только радоваться. Большие марафоны собирают десятки тысяч людей. Мне кажется, футбол сейчас не может похвастаться такой статистикой», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

В декабре 2024 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о национальных видах спорта. Большинство респондентов назвали хоккей национальным спортом России. Футбол и фигурное катание разделили второе место.

11 февраля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о работе над инициативой по созданию официального праздника «Всероссийский день футбола».