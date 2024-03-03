Михайлов уверен, что «Оренбург» попадет в топ-10 РПЛ по итогам сезона

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов ответил на вопрос, как прошли зимние сборы команды.

«Сборы прошли плодотворно, все ребята молодцы — качественно работали, выкладывались. Все полностью готовы ко второй части сезона и настраиваются на предстоящие игры. «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счет, будем делать все для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

В 19-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.