Бушманов оценил физическое состояние игроков «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Игра, проходившая 2 марта в Санкт-Петербурге, завершилась ничьей (0:0).

«Хороший матч. «Спартак» был в хорошем физическом состоянии, команда выдержала весь матч в высоком темпе. Заметил прессинг высокий и постоянный, плюс команда играла очень компактно. В принципе то же самое можно сказать и о «Зените». В целом матч получился интенсивный», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бушманова.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.