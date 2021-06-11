Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
15:59
Вратарь Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом».
«Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб — привилегия. Мартовская травма уже не беспокоит. У меня все отлично. Пришел в форму», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кержакова.
Кержаков является воспитанником «Зенита». Сегодня, 11 июня стало известно, что 34-летний голкипер продлил соглашение с клубом до конца сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Кержаков провел 25 матчей за «Зенит», из них 7 — на ноль.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-06-11-mikhail-kerzhakov-ispytyvayu-samye-polozhitelnye-emotsii-igrat-za-rodnoy-klub-privilegiya.htm
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