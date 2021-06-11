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«Спартак» обжалует решение суда, вынесенное в пользу Газизова

16:40
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Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака,» заявила, что клуб обжалует решение суда, принятое в пользу бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Довольна процессом — суд отказал «Спартаку» в многочисленных ходатайствах, а это дает многочисленные поводы для обжалования. Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению, посмотрим, что скажет апелляционная инстанция», — цитирует Завьялову ТАСС.

11 июня суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11628753

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