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Михаил Боярский сравнил Марко Николича и Сергея Семака

12:18
Марко Николич и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении в РПЛ бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Ранее 42-летний сербский специалист заявил, что у него есть предложения из самых больших клубов чемпионата России.

«Николич в «Зените»? Нет, у нас свой родной Семак. Да и наш тренер намного сильнее, чем Марко. Тут и вопросов нет», — сказал Боярский «СЭ».

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

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