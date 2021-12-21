Михаил Боярский сравнил Марко Николича и Сергея Семака

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении в РПЛ бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Ранее 42-летний сербский специалист заявил, что у него есть предложения из самых больших клубов чемпионата России.

«Николич в «Зените»? Нет, у нас свой родной Семак. Да и наш тренер намного сильнее, чем Марко. Тут и вопросов нет», — сказал Боярский «СЭ».

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России.