Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Мне не сдали квартиру в Москве и не дали кредит, потому что я дагестанец»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах, связанных с национальностью.

«Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые, — цитирует Гаджимурадова Sport24. — Только за счет носа если. И акцент раньше был выраженный. Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в магазине техники, но не дали — потому что я дагестанец.

Или из банка звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даем». Зачем тогда звонить?

С жильем трудности были много раз: «А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания». Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно".