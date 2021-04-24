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«Урал» — «Ахмат»: во сколько начало онлайн трансляции матча

12:30
«Урал» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
«Урал» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
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В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге грозненцы обыграли соперника со счётом 2:0. «Ахмат» опережает «Урал» на пять очков в турнирной таблице РПЛ и занимает 10-е место.

Следить за матчем «Урал» — «Ахмат» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Ахмат»

Урал — Ахмат

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