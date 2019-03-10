Михаил Боярский: "Пропущенный гол от "Уфы" – просто позор"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" победу питерцев над "Уфой" (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

– То, что соперник открыл счет, разбудило "Зенит"?

– Наверное. Но, конечно, это несерьезно. А если бы не проснулись? Нельзя рассчитывать только на Азмуна. С такой командой как "Уфа" противопоказано сразу пропускать. Получается, расслабились, недооценили гостей.

– Это ощущалось по первым минутам?

– Конечно. Надо быть более собранными с теми, кому терять нечего, кто способен отдать все, вплоть до того, чтобы голкипера вперед послать в концовке.

– Получается, тот мяч уфимцев не сыграл на руку “Зениту”?

– Да. Пропущенный гол – это просто позор. Вот и все.

– Азмун снова забил. Можете представить, Ччто было бы с "Зенитом" без него?

– От него ждем только положительных эмоций, потому что он пять мячей в пяти матчах забил. Это уникальное достижение, но рассчитывать на него как на Халка нельзя. Это же живой человек. У иранца не исключены и ошибки, травмы. Партнерам нужно чаще ему оказывать поддержку.

– Его покупка оказалась очень кстати.

– Пока да. Но посмотрим, что будет со "Спартаком". Это лакмусовая бумажка. Матча будет ждать вся страна. Не говорю про ответную игру с “Вильярреалом”: это меня меньше всего интересует. Убежден, что ничего не получится. Меня волнует только встреча с москвичами.

– Почему вы так уверены, что в Лиге Европы все кончено?

– Потому что 1:3 на выезде не отыграть. Нужно беречь силы, чтобы травм не получить. С ничьей оттуда уехать будет нормально. Чтобы не опозориться совсем.

– Ракицкий действует неуверенно. Вы согласны?

– Сегодня украинец выдал неплохой пас на Азмуна. Думаю, что он придет в форму. У него есть способность длинной передачей доставлять мяч в штрафную площадь соперника.

– Игра на отбой от "Зенита" в последние минуты матча не резанула вам глаз?

– Что делать? Конечно, такое всегда обидно. Была нервная обстановка, могло быть 2:2. Потерять три очка нельзя, потому что каждое на вес золота. Если "Зенит" стремится к чемпионству, то нужно отдавать все силы. (Арман Мкртчян)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам