Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Я за дисциплину. После такой аморфной игры ЦСКА эмоции выдались не на поле, а на трибунах, — сказал Боярский «СЭ». — Если нет эмоций у футболистов, они проявляются у болельщиков. Повторюсь, я за дисциплину, но наказывать сроком болельщиков не стоит. Тем более, среди них есть несовершеннолетние ребята. Нужно найти те правила поведения, которые будут ограничивать проявления всякого негатива. На стадионе есть женщины и дети, стоит обратить на это внимание. Рано или поздно мы сможем прекратить хулиганство на трибунах. Мы — цивилизованное общество. Не надо брать пример с англичан».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.