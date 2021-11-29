Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал «СЭ» о состоянии своего здоровья.

«Мое здоровье? Да все хорошо, все нормально», — сказал Федун «СЭ».

В начале октября Telegram-каналах появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем: кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи, учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после ковида. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что Федун был в Германии по вопросам, связанным со здоровьем.