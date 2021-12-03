Михаил Боярский: «Для меня «Спартак» в этом сезоне — сбитый летчик»
Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне.
«Меня не интересует «Спартак». Эта команда уже сбитый летчик в этом сезоне. Играют хорошо в Европе? Это пока. Меня интересует внутренний чемпионат. В нем они уже ни на что не претендуют. Сезон потерян», — сказал Боярский «СЭ».
После 16-ти туров красно-белые занимают 10-ю строчку, набрав 20 очков. Ближайший матч «Спартак» проведет с «Ахматом» в субботу, 4 декабря.
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