Боярский о матче с «Ростовом»: «Нет никаких сомнений в победе «Зенита»
Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Ростова» в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Конечно, сегодня «Зенит» победит! Я пойду на стадион, буду болеть за команду. У меня нет никаких сомнений в победе. «Ростов» — хорошая команда, но и «Зенит» не слабая. Стоит ли Семаку поберечь лидеров перед матчем с «Челси»? Нет. Матч с «Челси» — бессмысленный. Лучше сегодня взять три очка. С англичанами даже ничьей не будет, проиграем им», — сказал Боярский «СЭ».
Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет сегодня, 3 декабря, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — 19.00 (мск).
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