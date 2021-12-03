Шунин назвал причину успешного выступления «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об успешной игре команды в этом сезоне. Бело-голубые занимают второе место, отставая от «Зенита» на четыре очка.

— Взгляд из ворот: за счет чего «Динамо» прошло первый круг так успешно — на втором месте?

— В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца. Он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

— Защита и вратарь не скрипят зубами, понимая, что становятся более уязвимыми, когда у соперника проходят контратаки?