Шунин назвал причину успешного выступления «Динамо»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об успешной игре команды в этом сезоне. Бело-голубые занимают второе место, отставая от «Зенита» на четыре очка.
— Взгляд из ворот: за счет чего «Динамо» прошло первый круг так успешно — на втором месте?
— В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца. Он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.
— Защита и вратарь не скрипят зубами, понимая, что становятся более уязвимыми, когда у соперника проходят контратаки?
— Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью. Из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках. Но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол. Когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят. Много моментов как в одни ворота, так и в другие. Здесь важно преследовать не личные интересы, а командные. Главное, чтобы мы побеждали. Мы создаем много опасных моментов, у нас больше голов и побед — это гораздо важнее.
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