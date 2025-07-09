Абена рассказал, кто из «Спартака» поддерживал его больше всего

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— С кем ты общался перед переходом?

— С Томашем (Амарал — бывший спортивный директор «Спартака». — Прим. «СЭ»). И конечно, со Станковичем. Он первым позвонил мне! Я сказал ему: «Слушай, ты уверен? Ха-ха! Это далеко от моего дома, моя семья не сможет переехать в Россию». Деян сказал: «Нет, Миенти, все будет великолепно». В конечном итоге поступки говорят громче.

— Как находить мотивацию в моменты, когда ты не выступаешь за клуб, потом играешь в сборной, затем снова возвращаешься в клуб и сидишь на замене?

— Прежде всего я кайфую от игры. И этого у меня не отнять, даже если будут сложности. В «Спартаке» я справился только за счет партнеров. Мы особенно сдружились с Бонгондой, мотивировали друг друга. Он играл, я — нет, но мы довольствовались тем, что у нас было. Говорил ему: «Наслаждайся моментом, теми игровыми минутами, которые у тебя есть». В целом у нас была хорошая команда.

Если возвращаться к мотивации, у меня была цель оставаться в форме, чтобы всегда быть готовым выйти на поле, если у кого-то из основы будет дисквалификация.

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.