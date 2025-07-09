Абена рассказал, кто из «Спартака» поддерживал его больше всего
Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренере красно-белых Деяне Станковиче.
— С кем ты общался перед переходом?
— С Томашем (Амарал — бывший спортивный директор «Спартака». — Прим. «СЭ»). И конечно, со Станковичем. Он первым позвонил мне! Я сказал ему: «Слушай, ты уверен? Ха-ха! Это далеко от моего дома, моя семья не сможет переехать в Россию». Деян сказал: «Нет, Миенти, все будет великолепно». В конечном итоге поступки говорят громче.
— Как находить мотивацию в моменты, когда ты не выступаешь за клуб, потом играешь в сборной, затем снова возвращаешься в клуб и сидишь на замене?
— Прежде всего я кайфую от игры. И этого у меня не отнять, даже если будут сложности. В «Спартаке» я справился только за счет партнеров. Мы особенно сдружились с Бонгондой, мотивировали друг друга. Он играл, я — нет, но мы довольствовались тем, что у нас было. Говорил ему: «Наслаждайся моментом, теми игровыми минутами, которые у тебя есть». В целом у нас была хорошая команда.
Если возвращаться к мотивации, у меня была цель оставаться в форме, чтобы всегда быть готовым выйти на поле, если у кого-то из основы будет дисквалификация.
Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0