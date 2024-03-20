Вендел, Клаудиньо и Сперцян возглавляют топ самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

Самым дорогим футболистом чемпионата России является полузащитник «Зенита» Вендел, стоимость которого составляет 22 миллиона евро.

26-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

В топ-5 вошли его одноклубник Клаудиньо (18 миллионов евро), Эдуард Сперцян (18) и Матвей Сафонов (18) из «Краснодара», а также защитник «Зенита» Дуглас Сантос (15).