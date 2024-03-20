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20 марта, 15:35

Портал Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Портал Transfermarkt обнулил стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Причиной этого изменения стало отсутствие возможности играть в футбол из-за задержания в ОАЭ. В декабре прошлого года стоимость 32-летнего голландца оценивалась в 6 миллионов евро.

«Пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — сказано в тексте об изменениях на сайте Transfermarkt.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

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