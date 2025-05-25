Metaratings: «Краснодар» получит свыше 1,25 миллиарда рублей призовых за победу в РПЛ

«Краснодар» получит наибольшие призовые по итогам чемпионата России сезона 2024/25.

Как подсчитали в Metaratings, «быкам» выплатят 1,249 миллиарда рублей за победу в РПЛ, а также за первое место в рейтинге посещаемости. На втором месте по сумме призовых расположился «Зенит», который выручит 1,091 миллиарда рублей. ЦСКА должен получить от лиги 1,004 миллиарда рублей, а «Спартак» — 930 миллионов.

Наименьшие суммы достанутся «Оренбургу» (334 миллиона рублей) и «Ахмату» (326 миллионов рублей).

В общей сложности клубам РПЛ будет выплачено около 11 миллиардов рублей. Подчеркивается, что реальные суммы призовых могут отличаться от представленных, поскольку многое будет определено на предстоящих заседаниях представителей клубов и руководства лиги.

«Краснодар» набрал 67 очков по итогам сезона и впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» (66) завоевал серебряные медали турнира, тройку замкнул ЦСКА (59).