Сийярто об исключении ЦСКА из санкционных списков: «Мой друг Лавров не злится на меня за это»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об исключении ЦСКА из санкционных списков.

— Общались ли вы с руководством ЦСКА после исключения клуба из санкционных списков?

— Нет, ведь я исходил из принципов, это очевидно. Знаю, что мой друг Сергей (Лавров) болеет за «Спартак». Он сказал, что не злится на меня за это, — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

19 июня Сийярто сообщил «СЭ», что наложил вето на включение ЦСКА и «Ростов» в санкционный список.

В фервале сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), а также футбольных клубов ЦСКА и «Ростов».