23 июня, 16:22

Сийярто об исключении ЦСКА из санкционных списков: «Мой друг Лавров не злится на меня за это»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Петер Сийярто.
Фото Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об исключении ЦСКА из санкционных списков.

— Общались ли вы с руководством ЦСКА после исключения клуба из санкционных списков?

— Нет, ведь я исходил из принципов, это очевидно. Знаю, что мой друг Сергей (Лавров) болеет за «Спартак». Он сказал, что не злится на меня за это, — сказал Сийярто «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

19 июня Сийярто сообщил «СЭ», что наложил вето на включение ЦСКА и «Ростов» в санкционный список.

В фервале сообщалось, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза 27 физических лиц и организаций, в том числе Олимпийского комитета России (ОКР), а также футбольных клубов ЦСКА и «Ростов».

ФК ЦСКА (Москва)
