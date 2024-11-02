Мешков выбран для судейства домашних матчей «Зенита»

Виталий Мешков, который сегодня работает на игре 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» Махачкала, прикреплен к зенитовцам в качестве арбитра, обслуживающего их домашние игры в РПЛ.

За последние 15 туров в прошлом и этом чемпионатах «Зенит» провел восемь встреч в Санкт-Петербурге. Мешков назначался на половину из них: «Зенит» — «Ростов» (2:1), «Зенит» — «Ростов» (5:0), «Зенит» — «Спартак» (0:0) и «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию сегодняшнего матча.