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Сегодня, 17:50

Широков: «Спартак» страдает и ждет, когда закончится плохой период в игре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил состояние красно-белых перед дерби с ЦСКА.

«Спартак» стабилен в своем состоянии — что в прошлом сезоне, что в этом. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнется хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков.

ЦСКА на данный момент, конечно, стабильнее в обороне. С приходом Марко Николича они стабилизировали игру в защите. В прошлом сезоне армейцы очень много пропускали в концовках матчей, а теперь стали играть более дисциплинированно», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

ЦСКА 2 ноября примет «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ, начало встречи в 20.45 по московскому времени. Армейцы с 24 очками в 13 матчах занимают пятое место в турнирной таблице, а красно-белые (22 балла) — шестое.

Источник: Metaratings.ru
Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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