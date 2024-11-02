Иванов судит матч «Рубина» впервые за два с половиной года

Сергей Иванов сегодня судит матч с участием «Рубина» впервые с мая 2022-го, то есть он не работал в роли арбитра на играх казанцев в чемпионате 73 тура или почти два с половиной года.

В последний раз это было 21 мая 2022-го, когда «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2) и выбыл в первую лигу. В прошлом чемпионате Иванову по одному разу дали назначения на встречи казанцев в качестве ВАР и АВАР.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин».