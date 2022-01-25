Защитник «Урала» Адамов перейдет в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», защитник «Урала» Арсен Адамов согласовал контракт с «Зенитом».

В ближайшее время он покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.

Президента «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о трансфере.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 500 тысяч евро.