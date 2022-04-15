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«Руй был бы на это способен». Мелкадзе ответил на вопрос, смог бы Витория привести «Спартак» к чемпионству

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руй Витория и Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером красно-белых Руем Виторией.

— Какие впечатления остались от работы с Виторией?

— Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо.

— У тебя есть объяснение, почему так получилось?

— Если честно, то нет. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так...

— Что говорил Руй на командном ужине после последнего матча? Вы понимали, что его уберут?

— Тогда все были в неведении. На тот момент это вообще не был прощальный ужин. Во всяком случае, мы не прощались. Никаких речей тоже никто не говорил — просто поужинали перед отпуском. Все как обычно.

— Твое мнение: если бы Витории дали время, он мог бы добиться хорошего результата со «Спартаком»?

— Думаю, что да.

— Даже стать чемпионом?

— Почему нет? Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен.

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Георгий Мелкадзе
Руй Витория
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