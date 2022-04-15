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Изидор: «Гол «Спартаку» забил в стиле Тьерри Анри»

Изидор сравнил свой гол в ворота «Спартака» с мячом Тьерри Анри
Роман Шишов
Корреспондент
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Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отметил, что его гол в ворота «Спартака» был забит в стиле легендарного французского нападающего Тьерри Анри.

«Сейчас объясню, как я забил этот гол. Возьмём Тьерри Анри — это мой кумир, — цитирует Изидора «Чемпионат». — Я миллион раз смотрел видео с его голами. По мере взросления я старался подражать ему. И этот гол в его стиле. Я после тренировок до 40 минут тренировал именно этот удар. Он называется крюк. Он у меня уже вошёл в привычку.

При входе в штрафную с левого фланга, мяч под правой ногой. Я с закрытыми глазами чувствую позицию. Чувствую внутреннюю часть стопы, которой нужно делать подкрутку, чтобы послать мяч под дальнюю штангу. Там не нужен большой замах. Я не тренирую его с вратарями, устанавливаю манекены так, что остаётся узкий зазор до штанги, куда нужно попасть. Забиваю 7-8 раз из 10?".

Напомним, за «Локомотив» 21-летний Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4666299-izidor-gol-spartaku-zabil-v-stile-terri-anri-etot-udar-uzhe-voshyol-v-privychku.html
Вильсон Изидор
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