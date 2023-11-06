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Сегодня, 13:55

Ненахов: «В матче у нас было больше моментов, стоило дожимать «Спартак»

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Футболист «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями после игры 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«И у нас, и у «Спартака» были моменты. У гостей мог забить Промес, когда выходил один на один в конце матча. У нас Дима Рыбчинский головой пробил во вратаря. Поэтому возможности забить тоже были, и мы должны были это делать, потому что нас было больше. Надо было дожимать «Спартак», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол».

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялась 5 ноября и завершилось ничьей (1:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005433396_nenahov_v_bolshinstve_myi_doljnyi_byili_dojat_spartak
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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