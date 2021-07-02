Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будут ли продлены контракты с Георгием Джикией и Самюэлем Жиго.

«Будут ли продлены Кутепов, Жиго, Джикия и Бакаев? Мы работаем, — сказал Мележиков. — Будем после австрийского сбора разговаривать и с Джикией, и с Сэмом.

Контакты с агентами по обоим у нас есть, предложения нам озвучили. Переговорим с игроками по результатам сборов и будем переходить к совместным переговорам на три стороны».

2 июля «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Браво» (2:2).