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Мележиков — о контрактах Джикии и Жиго: «Будем разговаривать после австрийского сбора»

21:24
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будут ли продлены контракты с Георгием Джикией и Самюэлем Жиго.

«Будут ли продлены Кутепов, Жиго, Джикия и Бакаев? Мы работаем, — сказал Мележиков. — Будем после австрийского сбора разговаривать и с Джикией, и с Сэмом.

Контакты с агентами по обоим у нас есть, предложения нам озвучили. Переговорим с игроками по результатам сборов и будем переходить к совместным переговорам на три стороны».

2 июля «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Браво» (2:2).

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Артем Калинин все материалы автора

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