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Мележиков — о российском паспорте для Жиго: «Надо понять четкую позицию Самюэля»

21:29
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможной натурализации защитника Самюэля Жиго.

«Получение российского паспорта Жиго? Мы можем начать процедуру ускоренного получения гражданства. Но надо для этого понять четкую позицию Самюэля. Сейчас мы не хотим эту тему поднимать и ускорять.

Начнем переговоры по контракту и продлению. Предварительно, понятно, что Сэм и агент в продлении заинтересованы. Нам необходимо сойтись в определенных позициях. Приложением к этому будет и получение российского гражданства. Если сам Сэм в этом заинтересован. Сейчас это не в приоритете, но мы можем над этим поработать», — сказал Мележиков.

13 июня Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать Жиго. 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года.

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Артем Калинин все материалы автора

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