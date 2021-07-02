Мележиков рассказал о судьбе Урунова в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о перспективах полузащитника Остона Урунова.

«Учитывая, что Урунов не прогрессирует, у нас стоит задача найти ему место. Аренда или продажа. Спроса кроме «Уфы» по нему не было. Мы с ними согласились на миллион, но потом пошли дополнительные пожелания, к реализации которых мы оказались не готовы. Они хотели разбить на три платежа и первый из них — февраль следующего года.

Газизов говорил, что его с руками оторвут? К сожалению, не отрывают. В том числе и они. Мы предложили пять платежей, но первый сразу после подписания соглашения, а второй — в декабре. Они отказались. Плюс Попов пытался пристроить в аренду в другой клуб, но сам игрок от этого отказался. Думаю, не без помощи агента», — заявил Мележиков «СЭ».

Контракт 20-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он отыграл 10 встреч за «Уфу» (1 голевая передача) и 9 — за москвичей (1 забитый мяч).