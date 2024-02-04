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4 февраля, 19:23

Масалитин отреагировал на слухи о переходе Зделара в «Бешикташ»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере полузащитника Саши Зделара в «Бешикташ».

«Если клуб рассчитывает на Зделара на этом отрезке, то его не нужно отдавать. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду. Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Зделар провел в этом сезоне 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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