Масалитин отреагировал на слухи о переходе Зделара в «Бешикташ»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере полузащитника Саши Зделара в «Бешикташ».

«Если клуб рассчитывает на Зделара на этом отрезке, то его не нужно отдавать. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду. Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Зделар провел в этом сезоне 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transferrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.