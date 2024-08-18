Медведев — о мате Клаудиньо на русском: «Я не слышал, хотя был на матче»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал нецензурные слова полузащитника Клаудиньо на русском языке после матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Клаудиньо продемонстрировал знание русского языка в нетрадиционной форме? Мне пока не расшифровали. Я не слышал, хотя был на матче», — сказал Медведев.

После финального свистка 27-летний бразилец несколько раз нецензурно выругался на русском языке и ушел в подтрибунное помещение.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.