«Динамо» в соцсетях сравнило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» с мышами, которые поддакивают «Зениту»

Пресс-службы московского «Динамо» и «Зенита» обменялись колкостями в соцсетях.

Аккаунт «Динамо» выложил в тик-токе выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

В ответ пресс-служба «Зенита» упомянула оскорбительный счетчик, который подсчитывает число поражений «Динамо» — согласно фанатской теории, бело-голубые станут чемпионами России, только спустя 3000 поражений.