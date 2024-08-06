Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».

— «Динамо» сохранило многих игроков, поэтому будет очень интересная и непростая игра. Мы сделаем все, чтобы победить.

— По первым турам уже видно, кто будет соперником «Зенита» в этом сезоне?

— Пока это слишком рано комментировать. Давайте дождемся первые 10 матчей, а затем будем эту тему обсуждать.