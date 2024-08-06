Вратарь «Зенита» Адамов: «К конкуренции с Латышонком отношусь спокойно»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о конкуренции и Евгением Латышонком за место в стартовом составе команды.

— Конкуренция с Латышонком? Конкуренция всегда есть, особенно — на нашей позиции. К этому я отношусь спокойно. Все работаем, стараемся по максимуму показать себя, а дальше уже решение за тренером, — сказал Адамов.