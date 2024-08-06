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Сегодня, 17:05

Медведев — о Луневе: «У нас мало футболистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре Андрея Лунева за «Динамо».

— В этом сезоне в «Динамо» перешел Андрей Лунев. Не обидно, что бывший голкипер «Зенита» достался им?

— Это судьба игрока. У нас сейчас мало футболистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе. Андрей попробовал себя и в Германии и в Азербайджане. Посмотрим, как будет играть за «Динамо». Тем более, если он выйдет на поле в субботу.

«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Сергея Семака по дополнительным показателям. Встреча 4-го тура с бело-голубыми пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».

Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Пари НН – Химки
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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