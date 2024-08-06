Медведев — о Луневе: «У нас мало футболистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре Андрея Лунева за «Динамо».

— В этом сезоне в «Динамо» перешел Андрей Лунев. Не обидно, что бывший голкипер «Зенита» достался им?

— Это судьба игрока. У нас сейчас мало футболистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе. Андрей попробовал себя и в Германии и в Азербайджане. Посмотрим, как будет играть за «Динамо». Тем более, если он выйдет на поле в субботу.