Медведев опроверг информацию о том, что Садулаев подписал контракт с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб подписал контракт с нападающим «Ахмата» Лечи Садулаев.

«Садулаев подписал контракт? Это не так, как и обычно у Генича», — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

Ранее об этом сообщил Константин Генич. В текущем сезоне Садулаев провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.