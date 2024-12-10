Медведев опроверг информацию о том, что Садулаев подписал контракт с «Зенитом»
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб подписал контракт с нападающим «Ахмата» Лечи Садулаев.
«Садулаев подписал контракт? Это не так, как и обычно у Генича», — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».
Ранее об этом сообщил Константин Генич. В текущем сезоне Садулаев провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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