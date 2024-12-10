Агент Николсона опроверг информацию о возможном уходе форварда зимой: «Некоторые его не любят и пытаются вытолкнуть»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что форвард может покинуть команду зимой.

«Опять слухи. Некоторые люди действительно не любят его и пытаются его вытолкнуть. Каждое трансферное окно одно и то же», — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий отметился 3 голами в 9 матчах.