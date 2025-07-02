Медведев оценил шутливое название «Зенит» из Рио-де-Жанейро»

Александр Медведев, председатель правления «Зенита» подчеркнул, что большое количество бразильских футболистов в команде не означает, что клуб ориентируется на игроков определенной национальности.

«Шутка уже с бородой, — сказал Медведев ТАСС. — Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют».

В скором времени «Зенит» должен подписать контракт с капитаном бразильского «Фламенго» Жерсоном. После этого перехода в петербургской команде будет восемь бразильских футболистов: Нино, Луис Энрике, Вендел, Дуглас Сантос, Педро, Густаво Мантуан, Роберт Ренан и сам Жерсон.

На большое количество бразильских игроков в «Зените» в 2023 году обратил внимание бывший нападающий команды Артем Дзюба. Он в шутку назвал клуб «Зенит» (Рио-де-Жанейро)».