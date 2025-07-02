Футбол
2 июля, 12:41

Мацуев рассказал, как «Спартак» поздравил его с юбилеем

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист РФ Денис Мацуев рассказал «СЭ» о поздравлении от «Спартака» с 50-летием.

«Отдельно хочу выразить благодарность «Спартаку» за потрясающее видео поздравление от игроков команды с юбилеем. Это было очень трогательно. Как всегда тепло увидеть поздравление от любимой команды. Видно, что это было откровенно. Среди них был мой земляк Роман Зобнин, с которым мы знакомы еще со времен чемпионата мира», — сказал Мацуев «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
  • Dmitriy Nekrasov

    Талантливый мужик Мацуев. Поздравляю с юбилеем! Многая лета!

    02.07.2025

