Мацуев рассказал, как «Спартак» поздравил его с юбилеем

Народный артист РФ Денис Мацуев рассказал «СЭ» о поздравлении от «Спартака» с 50-летием.

«Отдельно хочу выразить благодарность «Спартаку» за потрясающее видео поздравление от игроков команды с юбилеем. Это было очень трогательно. Как всегда тепло увидеть поздравление от любимой команды. Видно, что это было откровенно. Среди них был мой земляк Роман Зобнин, с которым мы знакомы еще со времен чемпионата мира», — сказал Мацуев «СЭ».