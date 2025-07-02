ЦСКА ждет решения CAS по делу тренера Федотова в июле

Генеральный директор ЦСКА Романа Бабаев сообщил, что клуб ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего главного тренера команды Владимира Федотова в течение июля.

«Ждем финального решения. Я думаю, что в течение месяца будет точно», — сказал он ТАСС.

7 марта 2025 года CAS провел заседание по иску тренера Федотова к ЦСКА. Ранее тренер обратился в палату по разрешению споров РФС после расторжения контракта с армейцами. РФС обязал ЦСКА предоставить Федотову связанные с его работой документы в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Однако 6 августа палата по разрешению споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого он обратился в CAS.